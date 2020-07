Gesundheit : 17 neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag 17 neue Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Infektionen auf 843, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock berichtete (Stand 15.03 Uhr). Davon gelten 786 Personen als zwischenzeitlich genesen. 20 Menschen sind im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

von dpa

24. Juli 2020, 17:14 Uhr