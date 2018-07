Schifffahrt : 165 Schiffe zur Hanse Sail in Rostock angemeldet

von dpa

24. Juli 2018, 15:05 Uhr

165 Schiffe aus zehn Nationen haben sich nach Angaben der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde zur Hanse Sail vom 9. bis 12. August angemeldet. Das sind etwas weniger als in den Vorjahren, als um die 200 Schiffe teilnahmen. Es hätten sich weniger Jachten angesagt, nannte Hanse Sail-Chef Holger Bellgardt einen Grund. «Wir vermissen aber auch Stammgäste», sagte er am Dienstag. Darunter seien Schiffe aus Lübeck und Kiel, die gerade erst zum Hansetag in Rostock waren, und Schiffe, die an anderen Rennen teilnehmen, etwa im niederländischen Harlingen. Die größten Schiffe, die in Rostock erwartet werden, sind wiederum die russischen Viermaster «Sedov» und «Krusenstern» mit 117 und 114 Metern Länge sowie die Vollschiffe «Mir» (ebenfalls Russland) und «Christian Radich» aus Norwegen.