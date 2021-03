Gesundheit : 165 neue Corona-Infektionen registriert: Inzidenz gesunken

In Mecklenburg-Vorpommern weisen erstmals seit langem wieder alle Landkreise und kreisfreien Städte eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 auf.

Rostock | Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag in Rostock mitteilte, war der Wert in Nordwestmecklenburg mit 99,8 Infektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche erneut am höchsten, am niedrigsten in der Stadt Rostock mit 22,5. Werte von 50, 100 und 150 gelten als wichtige Schwellen, wenn es um die Lockerung von Corona-Schutzvors...

