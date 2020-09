In den Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns sind nach Erkenntnissen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in den ersten acht Monaten des Jahres 16 Menschen gestorben. Das waren 9 weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres, wie die DLRG am Donnerstag in Bad Nenndorf (Niedersachsen) berichtete.

von dpa

17. September 2020, 16:03 Uhr