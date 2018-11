Kriminalität : 16-Jähriger in Greifswald von Gruppe ausgeraubt

von dpa

03. November 2018, 15:06 Uhr

Ein 16-Jähriger ist in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einer Gruppe festgehalten und beklaut worden. Ersten Ermittlungen zufolge zog ein Täter den Jugendlichen am Freitagabend an der Kleidung hinter einen Kiosk, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort packte er den Jugendlichen am Hals und drückte ihn gegen die Rückwand des Gebäudes. Daraufhin kamen den Angaben zufolge vier bis fünf weitere Täter hinzu, hielten den 16-Jährigen fest und durchsuchten seine persönlichen Sachen. Einer der Täter nahm ihm seine Armbanduhr ab. Kurz darauf konnte der 16-Jährige sich losreißen und flüchten. Aufgrund der Personenbeschreibungen konnten bei einer anschließenden Fahndung zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 19 Jahren gestellt und festgenommen werden. Die Ermittlungen dauerten zunächst an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.