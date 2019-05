Kriminalität : 150 000 Euro Schaden durch Vandalismus

von dpa

16. Mai 2019, 13:31 Uhr

Unbekannte Täter haben in einer Lagerhalle voller Autos in Kösterbeck östlich von Rostock einen Schaden von rund 150 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, standen in der Halle 14 Fahrzeuge, darunter auch Oldtimer. Die Täter hatten die Fensterscheiben der Halle eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Anschließend hätten sie auf Scheiben, Motorhauben und Autodächer eingeschlagen. Die Kriminalpolizei habe Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Der mögliche Tatzeitraum beginne bereits Anfang Mai. Um welche Autos es sich handelte und warum sie in der Halle standen, konnte die Polizei nicht sagen.