Ausbildung : 15 Prozent mehr Handwerks-Azubis in Ost MV

15 Prozent mehr neue Ausbildungsverträge als im Vorjahr hat die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (HWK) zum Ausbildungsstart am 1. September verzeichnet.

Rostock | Die Zahl der Ausbildungsverträge in den Handwerksbetrieben im Bereich der HWK liege damit bei 1168, wie sie am Dienstag mitteilte. Der Bereich der HWK deckt nach eigenen Angaben die östlichen zwei Drittel Mecklenburg-Vorpommerns bis einschließlich Rostock ab. „Auch in der Pandemiezeit hat sich das Handwerk als ein krisenfester und flexibler Wirtsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.