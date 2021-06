Gesundheit : 15 000 Menschen dürfen Hanse Sail zeitgleich besuchen

Maximal 15 000 Menschen werden zeitgleich die Hanse Sail in Rostock besuchen dürfen.

Schwerin | Das teilte die Landesregierung am Dienstag in Schwerin mit. Für Besucher besteht demnach eine Testpflicht, sofern die zweite Corona-Schutzimpfung nicht mindestens 14 Tage lang her ist oder sie von einer Covid-Erkrankung genesen sind. Die Hanse Sail ist vom 5. bis 8. August geplant - sie zählt zu den größten Volksfesten im Nordosten. Im vergangenen Jah...

