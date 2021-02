Brände : 15 000 Euro Sachschaden bei Scheunenbrand in Medow

In Medow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus eine Scheune gebrannt.

Medow | Das Gebäude habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Samstag bereits in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Deren Übergreifen auf das Wohnhaus habe verhindert werden können. Ein 63-Jähriger, der das Feuer bemerkt hatte, wurde leicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.