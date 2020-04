Wirtschaft : 146 Millionen an Corona-Soforthilfen für Firmen ausgezahlt

Mecklenburg-Vorpommern hat bislang rund 146,8 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen an Selbstständige und Unternehmen ausgezahlt. 13 930 Anträge seien bis Dienstagabend bewilligt worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Schwerin mit. Etwa 34 275 Anträge seien bislang beim Landesförderinstitut eingegangen. Das Antragsformular sei rund 173 000 Mal heruntergeladen worden.

von dpa

15. April 2020, 15:40 Uhr

«Die Auszahlungen kommen Stück für Stück voran. Viele Anträge kommen aus den Bereichen Dienstleistung, Handel und auch Gastgewerbe», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in einer Mitteilung.

Der FDP-Landesvorsitzende Renè Domke mahnte eine raschere Bearbeitung der Anträge an. Bei dem aktuellen Tempo erhalte der letzte Antragsteller erst zu Christi Himmelfahrt seine Soforthilfe, was unter Umständen zu spät für die Rettung des Unternehmens sein könne. «Jetzt ist die Zeit, schnell und unkompliziert zu helfen», betonte Domke.

Die Höhe der Soforthilfen richtet sich jeweils nach der Zahl der Beschäftigten. Solo-Selbstständige und Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten können laut Ministerium maximal 9000 Euro bekommen. Bei Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten gibt es höchstens 15 000 Euro. Dabei geht das Land in Vorleistung. Denn für Firmen mit bis zu zehn Mitarbeitern gewährt der Bund die Hilfen. Größere Firmen werden vom Land unterstützt. Für Zuschüsse, Darlehen und Kreditbürgschaften hatte die Landesregierung einen MV-Schutzfonds über 1,1 Milliarden Euro aufgelegt, der zum Großteil über neue Schulden des Landes finanziert wird.