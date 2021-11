Gesundheit : 1425 Corona-Neuinfektionen und sieben Todesfälle gemeldet

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen hat am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern erneut einen Höchstwert erreicht.

Rostock | Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 1425 registrierte Neuinfektione binnen eines Tages, 651 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 342,8. Am vergangenen Dienstag betrug dieser Wert 193,8. Die für Corona-Maßnahmen künftig entscheidende Hospitalisierungsrate gab das Lagus mit 7,3 an. Sie zeigt an, wie viele...

