Bildung : 14 Schulen in MV starten Begabtenförderung

Die Begabtenförderung findet in drei Bereichen statt: Das Profil Humanistische Bildung/Alte Sprachen umfasst laut Hesse die Sprachen Latein und Altgriechisch. Dies bieten vier Schulen im Land an. In Niederdeutsch, dem zweiten Förderbereich mit sechs Schulen, sei nun das «Abitur up Platt» möglich, nachdem die Kultusministerkonferenz im März Niederdeutsch als Prüfungsfach offiziell anerkannt habe. Und an den vier MINT-Schulen gebe es besondere Bildungsangebote in Mathematik oder in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und Physik. Hesse äußerte die Erwartung, dass sich die Begabtenförderung auch in einer höheren Beteiligung an Mathe- und Chemieolympiaden sowie am Wettbewerb «Jugend forscht» niederschlägt.

Pressemittleilung mt Liste der Schulen mit Begabtenförderung

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 15:22 Uhr