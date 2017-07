Wahlen : 14 Parteien wollen in MV zur Bundestagswahl antreten

Schwerin (dpa/mv) - Zur Bundestagswahl am 24. September wollen in Mecklenburg-Vorpommern 14 Parteien ihre Kandidaten ins Rennen schicken. Wie Landeswahlleiterin Doris Petersen-Goes am Dienstag in Schwerin mitteilte, reichten die Parteien fristgerecht ihre Landeslisten mit den Namen der Bewerber ein. Über die Zulassung entscheidet der Landeswahlausschuss nach entsprechender Prüfung am 28. Juli in öffentlicher Sitzung.