Gesundheit : 1350 neue Corona-Fälle in MV: Ampel springt auf rot

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag 1350 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden.

Rostock | Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtete, waren dies 77 weniger als am Mittwoch, aber 137 mehr als am Donnerstag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank binnen eines Tages um 2,8 auf 447,7 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Mehr als 14 500 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gelten aktuell als infiziert. Es wur...

