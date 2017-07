Wahlen : 13 Parteien treten mit 98 Kandidaten zur Bundestagswahl an

Schwerin (dpa/mv) - Zur Bundestagswahl am 24. September treten in Mecklenburg-Vorpommern 13 Parteien an. Der Landeswahlausschuss ließ auf seiner Sitzung am Freitag nach eigenen Angaben die von ihnen eingereichten Kandidatenlisten zu. Abgelehnt wurde die Landesliste der Partei Deutsche Mitte. Die Splitterpartei habe nur 1155 gültige Unterstützungsunterschriften vorgelegt. Erforderlich seien jedoch 1351 Unterschriften gewesen, teilte der Wahlausschuss mit.