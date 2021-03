Informationstechnologie : 122 Millionen Euro für Chemnitzer Start-up Staffbase

Das Chemnitzer Start-up Staffbase hat in einer Finanzierungsrunde umgerechnet 122 Millionen Euro (145 Millionen Dollar) von Kapitalgebern eingeworben.

Chemnitz | Damit solle das internationale Wachstum vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der größte Teil des Geldes kommt demnach vom US-Investor General Atlantic, mit dem Staffbase zudem eine strategische Partnerschaft eingeht. Das 2014 in Chemnitz gegründete Unternehmen Staffbase bietet Lösungen für interne Unternehmenskommunikation an -...

