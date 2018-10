Kirche : 120 000 Euro für Innensanierung der St. Marienkirche

von dpa

26. Oktober 2018, 11:04 Uhr

Die St. Marienkirche in Barth hat von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 120 000 Euro für die Innensanierung erhalten. Mit diesem Geld soll die Sicherung der Gewölbe und Umfassungswände, die Innenrenovierung und die Trockenlegung finanziert werden, wie die Stiftung am Freitag berichtete. So müssten Risse im Gewölbe, Schadstellen im Putz sowie Fehlstellen in der Ausmalung der Wand- und Gewölbeflächen beseitigt werden. Die Kirche zähle mit ihren Ausmaßen und der Ausstattung zu den bedeutenderen Gotteshäusern in Mecklenburg-Vorpommern. Die Erhaltung werde von einem kleinen Kirchenbauverein unterstützt, hieß es.