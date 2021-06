Verbraucher : 12,3 Prozent der Lebensmittelproben 2020 beanstandet

Es gibt doch noch andere Themen neben der Corona-Pandemie, die die Behörden beschäftigen. Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei hat gut zu tun, wie es der Jahresbericht ausweist.

Rostock | Mehr als zwölf Prozent der insgesamt 6397 im zuständigen Landesamt untersuchten Lebensmittelproben mussten im vergangenen Jahr beanstandet werden. Dabei habe es sich wie in Vorjahren mit 63,5 Prozent hauptsächlich um Kennzeichnungsprobleme gehandelt, sagte Landwirtschafts- und Verbraucherminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch in Rostock bei der Vors...

