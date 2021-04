Gesundheit : 1162 Corona-Impfanfragen bei Online-Plattform

Bei der gestarteten Online-Plattform für die Terminvergabe zu den Corona-Schutzimpfungen sind innerhalb der ersten 24 Stunden 1162 Terminanfragen eingegangen.

Schwerin | Insgesamt gab es seit Start mehr als 28 000 Aufrufe der Internetseite, wie das Gesundheitsministerium in Schwerin am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. 778 Registrierungen seien nicht abgeschlossen worden. Seit Mittwochvormittag ist die Terminvergabe auch online möglich. Zuvor war dies nur telefonisch möglich, was zu Kritik geführt hatte. Am Donners...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.