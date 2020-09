Kunst : 116 Ateliers in MV bei «Kunst heute» für Besucher geöffnet

Die Aktion «Kunst heute» erfreut sich im Corona-Jahr größerer Beliebtheit bei Künstlern und Ausstellungsorten denn je. Im Rahmen der Aktion vom 3. bis 11. Oktober öffnen 116 Ateliers, Künstlerhäuser, Kunstvereine, Museen, Skulpturenparks und Galerien im Nordosten für Besucher, wie der Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag in Schwerin mitteilte. Auch Gutshäuser, Kirchen und Schlösser lockten mit Ausstellungen. Es nähmen deutlich mehr Orte als in den Vorjahren teil.

von dpa

22. September 2020, 15:18 Uhr