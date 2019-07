Notfälle : 1000 Schuss Fundmunition in Teich entdeckt

von dpa

05. Juli 2019, 12:13 Uhr

In einem Teich in Neuenkirchen bei Neubrandenburg (Mecklenburgische Seenplatte) sind rund 1000 Schuss Munition und eine Infanteriegranate entdeckt worden. Ein Mann habe am Donnerstag gemeldet, dass er am Ufer zahlreiche Patronen und Zündhütchen gefunden habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie waren wegen des sinkenden Wasserspiegels zum Vorschein gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand stammt die Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Munitionsbergungsdienst suchte das Gelände ab und stellte die Fundmunition sicher.