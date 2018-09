Kriminalität : 1000 Liter Heizöl bei Feuerwehr gestohlen

von dpa

28. September 2018, 11:52 Uhr

Der Freiwilligen Feuerwehr im zur Gemeinde Millienhagen-Oebelitz gehörenden Dorf Wolfshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind 1000 Liter Heizöl gestohlen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es den bislang unbekannten Tätern, das Öl aus einem Heizölbehälter abzuzapfen, wie die Polizei am Freitag in Stralsund mitteilte. Wann die Diebe genau zur Tat schritten, ist offen. Die Anzeige wurde am Mittwoch erstattet. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.