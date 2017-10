Arbeitsmarkt : 1000 freie Jobs bei Rostocker Arbeitsmarktmesse Jobaktiv

von dpa

erstellt am 18.Okt.2017 | 03:50 Uhr

In der Rostocker Stadthalle beginnt am heutigen Mittwoch die Arbeitsmarktmesse Jobaktiv 2017. Es ist die dritte Messe dieser Art nach 2013 und 2015, sie dauert zwei Tage. Insgesamt stehen 96 regionale Firmen aus 14 Branchen bereit, mit den Besuchern in Kontakt zu treten, wie die Chefin der Rostocker Arbeitsagentur, Anke Diettrich, berichtete. Mit der Jobaktiv sollen zwei Ziele erreicht werden. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sollen im Land gute Arbeitsmöglichkeiten finden. Und die Messe biete den Unternehmen die Fläche, die dringend benötigten Fachkräfte zu finden. Im großen Saal der Stadthalle kann der persönliche Kontakt zwischen beiden Seiten hergestellt werden. Im vergangenen Jahr kamen rund 7000 Menschen zur Jobaktiv.

Jobaktiv