Soziales : 100 000 Euro von Ospa-Stiftung für junge Musiker in Rostock

von dpa

06. März 2020, 15:34 Uhr

Das Rostocker Zentrum für musikalische Frühförderung (Yaro) an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) kann seinen Schülern und Studenten künftig weitere hochwertige Streichinstrumente zur Verfügung stellen. Wie die HMT am Freitag berichtete, stellt die Ospa-Stiftung 100 000 Euro für den Kauf von zwei Violinen, einer Viola und eines Violoncellos bereit. Die Stiftung investiere in die Zukunft des gesellschaftlich so wichtigen und unverzichtbaren kulturellen Bereichs, sagte Yaro-Leiter Stephan Imorde. Die Yaro könne so als musikalisches Frühförderinstitut höchste Qualität bei der Ausbildung bieten. Derzeit werden 26 Frühstudierende zwischen 14 und 18 Jahren ausgebildet, dazu kommen 67 Schüler ab acht Jahren, die auf dem Sprung zum Frühstudium sind.