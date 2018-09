Brände : 100 000 Euro Schaden nach Brand in Kleingartenanlage

von dpa

26. September 2018, 07:13 Uhr

Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Tessin bei Rostock ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Das Feuer habe vier Gartenlauben komplett zerstört, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte von der Feuerwehr gerade noch verhindert werden. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Ermittler gehen derzeit von Brandstiftung aus.