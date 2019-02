Kulturpolitik : 100 000 Euro für kulturelles Engagement im Amt Gnoien

Um eine Scheune als Anlaufstelle für kulturelles Engagement wiederaufzubauen, erhält der Verein Quietjes aus Wasdow/Behren-Lübchin im Amt Gnoien 100 000 Euro vom Bund. «Mit dem seit 2016 bestehenden Bundesprogramm Ländliche Entwicklung unterstützt der Bund Entwicklungspotenziale in ländlichen Räumen», sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg am Montag in Berlin.

von dpa

04. Februar 2019, 11:08 Uhr

Laut Internetangaben hat sich Quietjes im Januar 2014 gegründet. Ziel sei der Zugang zu innovativen und spannenden Kunst- und Kulturangeboten in direkter Umgebung, für Menschen jeden Alters, aus allen sozialen Schichten und Nationalitäten. Dazu gehöre auch umfassendes Lernen für Kinder und Jugendliche als Teil ganzheitlicher Bildung im außerschulischen Bereich.

«Das ist ein toller Erfolg für die Arbeit des Vereins, der mit einem kleinen Büro im Rathaus in Gnoien startete und nun zu einer wichtigen kulturellen Stütze der Region geworden ist», sagte Gnoiens Bürgermeister Lars Schwarz (CDU).