Brände : 10 000 Euro Schaden bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

von dpa

05. Mai 2020, 07:05 Uhr

Bei einem Kellerbrand in einem Wolgaster Mehrfamilienhaus ist ein Schaden von etwa 10 000 Euro entstanden. Zwei Feuerwehrleute seien bei den Löscharbeiten am Montagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten sich die meisten Bewohner bereits im Freien befunden. Alle Bewohner seien unverletzt geblieben und konnten nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.