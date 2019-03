Kultur : 10 000-Euro-Preis für Kunst und Kultur in MV

Schwerin (dpa/mv)- Künstler und Kulturschaffende in Mecklenburg-Vorpommern haben auch in diesem Jahr die Chance auf den mit 10 000 Euro dotierten Kulturpreis des Landes. Vorschläge für Preisträger können bis zum 30. April beim Bildungsministerium eingereicht werden, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte.

von dpa

21. März 2019, 16:54 Uhr

Gesucht würden Personen oder Gruppen, Hauptberufliche oder Ehrenamtliche, ein einzelnes Werk oder das gesamte Schaffen - entscheidend sei das Engagement und der Bezug zu Land und Leuten. Die Regierung wolle zeigen, dass dieses Engagement nicht als selbstverständlich angesehen werde, erklärte Kulturministerin Birgit Hesse (SPD).

Im vergangenen Jahr wurde die Musikschuldirektorin Christiane Krüger ausgezeichnet. Daneben wird auch der mit 5000 Euro dotierte Förderpreis verliehen. Preisträger im vorigen Jahr war der Verein «immergutrocken», der Veranstalter des «immergut»-Festivals mit heimischen Bands.