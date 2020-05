Gewerkschaften : 1. Mai ohne DGB-Kundgebung: Naziaufmarsch bleibt verboten

Zum 1. Mai gehen in Hamburg nicht nur Gewerkschaften auf die Straße, auch Linksextreme demonstrieren regelmäßig und nicht immer friedlich. Diesmal ist das Versammlungsgeschehen nicht nur wegen Corona anders, denn auch Rechtsextremisten hatten sich angesagt.

von dpa

01. Mai 2020, 16:17 Uhr

Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hat es am Tag der Arbeit in Hamburg keine großen Kundgebungen der Gewerkschaften gegeben. Wegen der Corona-Krise verlegten sie ihre Aktionen ins Internet und machten virtuell auf ihre Forderungen aufmerksam. Ungeachtet dessen waren in Hamburg 37 andere Versammlungen unter Infektionsschutzauflagen genehmigt worden, viele davon als Protest gegen einen ursprünglich geplanten Neonazi-Aufmarsch in Harburg. Der durfte aber endgültig nicht stattfinden, nachdem ein Eilantrag des Anmelders auf Erlass einer einstweiligen Anordnung am Freitag vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt worden war.

Angesichts der Corona-Pandemie forderten die Gewerkschaften eine weitere Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, mehr Unterstützung für Eltern und Alleinerziehende im Homeoffice sowie einen besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz für Beschäftigte in systemrelevanten Berufen. «Gemeinsam zeigen wir auf moderne und digitale Weise, warum gerade jetzt die Rechte der Beschäftigten eingehalten werden müssen und warum es wichtig ist, dafür in den Gewerkschaften zu kämpfen», sagte Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger.

Um auf die in der Corona-Krise wichtige und systemrelevante Arbeit von Seeleuten aufmerksam zu machen, ließen am Mittag im Hamburger Hafen zahlreiche Schiffe ihre Hörner ertönen.

Wegen der lange unklaren Lage, ob die von den Rechtsextremisten angemeldete Versammlung stattfinden darf, war die Polizei mit starken Kräften am Harburger Bahnhof im Einsatz. Die Hamburger Beamten wurden dabei von Kollegen aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen unterstützt. Auch die Reiterstaffel und zahlreiche Wasserwerfer standen bereit.

Zum 1. Mai seien in Hamburg 37 Ausnahmegenehmigungen für Versammlungen unterschiedlicher Anmelder erteilt worden, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Größere Zwischenfälle gab es den Angaben nach nicht.

In der Feldstraße auf St. Pauli habe die Polizei einschreiten müssen, als bei einer Demo die Zahl der 25 angemeldeten Teilnehmer deutlich überschritten worden sei. «In der Spitze waren es bis zu 90 Teilnehmer», sagte die Sprecherin. Teilweise hätten sie sich auch vermummt. Der Veranstalter habe die Versammlung nach Ansprache durch die Polizei schließlich aufgelöst. Bei einer Kundgebung am Jungfernstieg in der Innenstadt habe die Polizei Schaulustige auf Abstand halten müssen, um den Infektionsschutz zu garantieren.

Am Abend wollten auf St. Pauli und im Schanzenviertel Linksextreme zur «revolutionären 1. Mai-Demo» auf die Straße gehen. Auch diese Versammlung war von der Polizei untersagt worden. Dennoch wurde mit kleineren Aktionen gerechnet. «Wir sind als Polizei natürlich auch darauf vorbereitet, dass es Versammlungen geben wird, die entweder nicht angemeldet sind und damit eine verbotene Versammlung sind oder auch angekündigt sind, aber keine Ausnahmegenehmigung erhalten haben und trotzdem stattfinden sollen.»

In der Vergangenheit war es rund um den 1. Mai in Hamburg wiederholt zu schweren Ausschreitungen gekommen. In den vergangenen drei Jahren verliefen die «revolutionären» Maikundgebungen aber weitgehend friedlich.