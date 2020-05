Gewerkschaften : 1. Mai im Norden ohne Kundgebungen: DGB-Aktionen im Netz

Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hat es am Tag der Arbeit keine Versammlungen und Kundgebungen auf den Straßen und Plätzen im Norden gegeben. Wegen der Corona-Krise haben die Gewerkschaften in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr ihren Aktionstag ins Internet verlegt - sie machen virtuell auf ihr Forderungen aufmerksam. Zu einer kleinen «symbolischen Kundgebung» unter strengen Auflagen trafen sich Vertreter des DGB Hamburg am Freitag auf dem Hamburger Fischmarkt.

01. Mai 2020, 11:41 Uhr

«Gemeinsam zeigen wir auf moderne und digitale Weise, warum gerade jetzt die Rechte der Beschäftigten eingehalten werden müssen und warum es wichtig ist, dafür in den Gewerkschaften zu kämpfen», sagte Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger am Freitag.

Die Gewerkschaften fordern etwa eine weitere Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, mehr Unterstützung für Eltern und Alleinerziehende im Home Office sowie einen besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz für Beschäftigte in systemrelevanten Berufen. Auch müssten Solo-Selbstständige weitere Finanzhilfen erhalten. «Wir brauchen jetzt eine stärkere Förderung durch den Staat für alle Menschen, die in Not geraten sind», sagte Hamburgs Verdi-Landesbezirksleiter Berthold Bose.

Unter dem Motto «Solidarisch ist man nicht alleine» fanden am Freitag zahlreiche DGB-Aktionen auf den jeweiligen Homepages der Regionen und in den sozialen Medien statt. Der DGB Hamburg sendete über seine Homepage sowie Facebook und Youtube etwa eine rund 20-minütige Online-Kundgebung. Außerdem rief er die Menschen dazu auf, am Freitag mit passenden «Spaziergeh-Outfits» oder Plakaten und Fahnen an den Fenstern und Balkonen auf die Rechte von Arbeitnehmern aufmerksam zu machen.