Unfälle : 1,97 Promille: Autofahrer überschlägt sich

Ein anscheinend betrunkener Autofahrer hat sich auf der Bundesstraße 109 bei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Wagen überschlagen.

Murchin | Auf Höhe der Abfahrt Relzow kam er am Dienstagabend nach Polizei-Angaben in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb mit seinem Auto auf dem Dach im Straßengraben liegen. Zeugen befreiten den leicht verletzten 58-Jährigen aus dem Fahrzeugwrack, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg weiter mitteilte. Ein an Ort und Stelle gemachter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.