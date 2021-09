Wahlen : 1,32 Millionen Wahlberechtigte in MV zur Bundestagswahl

Bei der Bundestagswahl am 26. September sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 1,32 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen.

Schwerin | Die landesweit 1649 Wahllokale öffnen von 08.00 bis 18.00 Uhr, wie Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke am Dienstag in Schwerin mitteilte. Rund 18.000 Wahlhelfer seien im Einsatz. Doch zeigte sich in den zurückliegenden Tagen bereits, dass viele Wahlberechtigte vorab die Möglichkeit der Briefwahl nutzen. Es wird damit gerechnet, dass mehr als die Häl...

