Fußball : 1:1 bei Hansa Rostock: VfL Osnabrück festigt Rang eins

Tabellenführer VfL Osnabrück bleibt in der 3. Fußball-Liga in dieser Saison auswärts unbesiegt. Die Niedersachsen kamen am Montagabend beim FC Hansa Rostock zu einem 1:1 (0:0) und sind seit elf Pflichtspielen ungeschlagen. Zwei Begegnungen vor dem Hinrundenabschluss liegt der VfL auf Rang eins mit 34 Punkten nunmehr zwei Zähler vor dem Zweiten Karlsruher SC und drei vor dem KFC Uerdingen auf Rang drei.

von dpa

03. Dezember 2018, 21:17 Uhr

Marc Heider (64. Minute) erzielte vor 12 600 Zuschauern im Ostsee-Stadion das Tor für die Gäste, Kapitän Oliver Hüsing (74.) glich für die Mecklenburger aus.

Die anfangs zerfahrene Partie stand lange im Zeichen der beiden Abwehrreihen, die kaum etwas zuließen. Die einzige gefährliche Torgelegenheit der ersten Halbzeit resultierte aus einem 25 Meter-Distanzschuss von Hansas Mittelfeldspieler Marcel Hilßner, den VfL-Keeper Nils-Jonathan Körber zur Ecke lenken konnte. Ein Tor des Rostockers Cebio Sokuou in der 43. Minute fand wegen Abseits keine Anerkennung.

Nach dem Wechsel hatten die Hanseaten weiter mehr Spielanteile, waren aber im Abschluss nicht konsequent. Nach Heiders Führungstreffers für die Gäste reichte es dank des zweiten Saisontors von Abwehrchef Hüsing noch zum insgesamt verdienten Punktgewinn.