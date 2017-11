Christa Wolf im E-Werk Schwerin : Zwischen Traum und Tatsache

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke Winkler 1 von 1

von Manfred Zelt

erstellt am 12.Nov.2017 | 21:00 Uhr

Es ist ein Gedanken-Spiel. Eine Rarität auf dem Theater. „Nachdenken über Christa T.“ und „Störfall“, zwei Texte von Christa Wolf über existentielle Befindlichkeiten des Individuums, hat Patrick Wengenroth zu einer Bühnenfassung verschränkt, die im Schweriner E-Werk uraufgeführt wurde. Starker Applaus bei der Premiere.

Sinnierend fragt Christa Wolf nach dem Zu-sich-selber-Kommen des Menschen in den sozialen Bedingungen. Kernsatz: „Einmal im Leben, zur rechten Zeit, sollte man an das Unmögliche geglaubt haben.“

Sie markiert im Erinnern, Nachdenken und Hoffen den Zwiespalt zwischen unbegrenzten Träumen und begrenzten Tatsachen, behauptet Unabhängigkeit auch in der Liebe, erzählt, wie es der Arzt im „Störfall“ ausdrückt, vom Zusammenstoß zwischen Moral und Realität. Und in der Gleichzeitigkeit einer Gehirnoperation des Bruders mit dem Crash des Kernreaktors Tschernobyl vibriert die beruhigend gute wie die beunruhigend unheimliche Fähigkeit von Technik.

Vor den Phantasielosen hatte Christa T. ein Grauen. Die Bühne von Mascha Mazur hätte sie wohl erfreut: Ein Haus, über dem FDJ-Sonne aufgeht, kleine Wiesen, auf denen Windmühlen wachsen, ein Klettergerüst mit Schaukel, und sozusagen rings auf hohem Balkone der Krähen schwarzer Kranz.

In diesem Raum der Assoziationen nähert sich Wengenroth dem sensiblen, zuweilen elegischen Gedankenstrom der Erzählerin konzentriert und ohne Substanzverlust spielerisch mit Momentaufnahmen. Er lässt sechs Akteure, die Spieler und Erzähler in einem sind, Haltungen zeigen, frontal berichten, Identität wie Tonfälle abrupt wechseln. In sachlichen und emotionalen Augenblicken, mit Schmerz, mit Lebenslust. Musikalisch behutsam bis rockig begleitet von Matze Kloppe an Keyboard, Akkordeon oder Gitarre. Dazu poetische Stimmungen durch Songs. Darunter ist die Vertonung von Brechts legendärer Erinnerung an Marie A., Edelgedicht des 20. Jahrhunderts. Wie die Regie überhaupt mit epischen Elementen an das Theater von Brecht erinnert. Untertext: Hier wird deine Sache verhandelt. Und mit der Wolf-Szenerie nun wird geistiger Anspruch im Zusammenhang mit Alltäglichem mal leicht, mal expressiv vorgeführt, auch mit Komik.

Der Rückblick auf Wolfs Literatur ist keine Nostalgie, er ist ein aktueller Impuls. Gleichsam geben Andreas Anke, Hannah Ehrlichmann, Robert Höller, Julia Keiling, Jennifer Sabel und Antje Trautmann dem Begriff Denkspaß individuelle Gestalt. Da fließt das Reflektieren, bricht Erregung aus, springt Naivität. Dass eine ernste Sache sogar ein Gaudium verträgt, zeigt Jennifer Sabel mit ihrer Delphin-Nummer.

Christa Wolf, eine Ikone vieler Unangepasster in der DDR, dachte über Prosa, sie führe die Möglichkeiten vor „auf menschliche Weise zu existieren“ und „den Spielraum für die Menschen zu vergrößern.“ Das kann und sollte Theater ebenso. Der Versuch, übers Nachdenken weiter zu denken, steht dafür. Zuhören können aber muss man schon.