Zwischen Stein-Trabi und Strandkörben

In Potsdam wird am Wochenende die „EinheitsExpo“ eröffnet – ein Rundgang

von Benjamin Lassiwe

04. September 2020, 18:16 Uhr

Bis gestern wurden die Monitore angeschlossen und die Container verkabelt. Aufbaustimmung in der Potsdamer Innenstadt. Heute wollen Ministerpräsident Dietmar Woidke und Oberbürgermeister Mike Schubert mit einem gemeinsamen Rundgang die „EinheitsExpo“ eröffnen. Als Ersatz für das coronabedingt abgesagte Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit, der wegen des Brandenburgischen Bundesratsvorsitzes dieses Jahr zentral in Potsdam begangen wird, präsentieren sich bis zum 4. Oktober unter dem Motto „30 Jahre, 30 Tage, 30 Mal Deutschland“ alle Verfassungsorgane, die Bundesländer und einige weitere Aussteller im historischen Zentrum der Brandenburger Landeshauptstadt.

Pressevertreter konnten die Ausstellung schon einmal vorab ansehen. Was als Erstes ins Auge sticht: Fast alle Stände verwenden so genannte Cubes. Container aus Stahl mit Glaswänden, in deren Inneren landestypische Exponate gezeigt werden. Besichtigt werden können sie wegen Corona allerdings nur von außen. Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise stellt in seinen Container einen Strandkorb, dazu gibt es Informationen über Studienmöglichkeiten und Naturlandschaften. „Der Sand kommt allerdings aus Brandenburg – einfach den Strand abbaggern durften wir nicht“, sagt Steve Gildemeister von der für die Ausstellung beauftragten Projektagentur. Und auch die Fischbrötchen, die ansonsten etwa die Müritzfischer zur „Grünen Woche“ nach Berlin mitbringen, wird man auf der „EinheitsExpo“ vermissen, sagt der Leiter des Brandenburger Landesmarketings, Thomas Braune, der als Projektmanager für die Ausstellung verantwortlich zeichnet. „Ein Veranstaltungs-Catering wird es wegen Corona nicht geben.“

Die Besucher würden vielmehr auf die Potsdamer Gastronomen verwiesen. „Diesen Umsatz hat die Potsdamer Gastronomie nach Corona auch verdient.“ Und auch das Verteilen von Werbekugelschreibern oder anderen Souvenirs, ist coronabedingt tabu. Um die Besucherströme zu regeln, gibt es die so genannten ExpoTower: Säulen mit Besucherinformationen, einem Hinweis auf die Abstandsregeln und großen Monitoren, auf denen 90 Sekunden lange Filme zu wichtigen Ereignissen der letzten 30 Jahre laufen sollen.

In den Cubes, die über jeweils 30 Quadratmeter Ausstellungsfläche verfügen, werben viele Bundesländer mit touristischen Sehenswürdigkeiten. Schleswig-Holstein allerdings präsentiert unter dem Motto „Das Meer beginnt hier“ eine Ausstellung zur Meeresforschung. Und wer vorm Container des Saarlandes steht, kann einen virtuellen Rundflug über das kleinste deutsche Flächenland unternehmen – vorausgesetzt, er steht vor einer Kamera und rudert wie eine Mitarbeiterin wie wild mit den Armen in der Luft herum. Denn die Computeranimation im Container wird durch Körperbewegungen gesteuert.

Thüringen wiederum wirbt für die Bundesgartenschau im kommenden Jahr in Erfurt. Die Bayern dagegen laden zur Videokonferenz mit ihren Markenbotschaftern ein: Vom Container in der Hegelallee aus kann man sich live mit einem Almbauern oder einem fränkischen Winzer unterhalten, der in seinem Weinberg Platz genommen hat.

Die Boxhandschuhe und der Kampfmantel, die Henry Maske bei seinem letzten Weltmeisterschaft-Kampf trug, liegen in einer Vitrine des Brandenburg-Standes vor dem Landtagsgebäude. Sie stehen aus Sicht der Ausstellungsmacher ebenso für das Land Brandenburg wie die Sorben und Wenden, die Lederjacke von Rudi Dutschke oder die Bergbaufolgelandschaften in der Lausitz. Die für die Sanierung der DDR-Tagebaue zuständige Firma präsentiert sich gar mit dem Slogan „Die Seenmacher“.

All das steht unter einem Motto, das dann ebenfalls typisch brandenburgisch ist: Es lautet „Auf zu neuen Ufern! Seit 30 Jahren und auch in Zukunft.“ Da bleibt am Ende nur die Frage, wann und wo man eigentlich mal ankommen will – aber die können sich die Besucher ja dann auch bei ihrem ganz privaten Rundgang auf der „EinheitsExpo“ stellen.