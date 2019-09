Infektion : Zweiter Vibrionen-Todesfall in MV

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es in dieser Badesaison einen zweiten Todesfall in der Folge einer Vibrionen-Infektion.

von Anja Neutzling/LaGuS

05. September 2019, 10:08 Uhr

Die betroffene Person litt an verschiedenen chronischen Krankheiten und gehörte damit zu den Risikogruppen.

Erkrankungsgefahr besteht im Wesentlichen für Personen mit bestimmten Grundrisiken. Dazu gehören Personen mit chronischen Grundleiden (z. B. Lebererkrankungen, Diabetes mellitus) bzw. mit bestehender Immunschwäche (z. B. nach Transplantationen bzw. bei einer bestehenden HIV-Infektion) sowie Personen höheren Alters. Wenn Badegäste zu diesen Risikogruppen gehören und Hautverletzungen vorhanden sind, sollte ein Kontakt mit Meer- oder Brackwasser unterbleiben.

Vibrionen sind im Ostseewasser in dieser Saison an verschiedenen Kontrollstellen von der West- bis zur Ostküste in MV nachgewiesen worden.