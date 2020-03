Mecklenburg-Vorpommern : Zwei weitere Grippetote - Zahl der Erkrankungen stagniert

In der vergangenen Woche starben ein 88-jähriger Mann und eine 82 Jahre alte Frau.

von Joachim Mangler

25. März 2020, 14:54 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Influenzaerkrankung gestorben.

Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch berichtete, starben in der vergangenen Woche ein 88-jähriger Mann und eine 82 Jahre alte Frau, beide hätten schon unter Vorerkrankungen gelitten. Damit stieg die Zahl der an Grippe Gestorbenen auf drei. In der Vorwoche war schon 90-Jähriger daran gestorben. Deutschlandweit waren laut Robert-Koch-Institut bis zum 13. März 265 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Influenza-Infektion gemeldet worden.

Gleichzeitig stagnierte die Zahl der Neuerkrankungen mit 436 auf dem Stand der Vorwoche mit 428. Insgesamt wurden dem Lagus seit vergangenem Oktober 3347 Influenza-Infektionen gemeldet. Damit liegen die Meldezahlen deutlich unter den Zahlen der Saison 2018/2019 mit 5869 und der Saison 2017/18 mit 11 350.

