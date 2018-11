Prozess in Neubrandenburg : Zuwanderer mit Hammer attackiert: Prozess fortgesetzt, Urteil geplant

Ein 21-Jähriger soll vor einem Jahr im Alkohol- und Drogenrausch Einheimische und Zuwanderer attackiert haben.

von Winfried Wagner

06. November 2018, 13:40 Uhr

Der Prozess um zwei Hammer-Attacken gegen Zuwanderer und andere Gewalttaten ist am Dienstag am Amtsgericht Neubrandenburg mit Zeugenvernehmungen fortgesetzt worden. Dabei sollte auch der Bruder des Angeklagten gehört werden. Danach wollte Richter Jörg Landes die Plädoyers hören und das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21 Jahre alten Angeklagten gefährliche Körperverletzung und Beleidigung in neun Fällen vor.

Er soll er unter anderem am 11. November 2017 in Neubrandenburg einen Iraker mit Blumentöpfen vom Balkon seiner Wohnung aus etwa 20 Metern Höhe beworfen, ihn mit einem Hammer bedroht und verfolgt haben. Gleich danach wurde ein Syrer ganz in der Nähe mit dem Hammer geschlagen und verletzt. Der Angeklagte hatte einige Straftaten, darunter die Hammer-Angriffe, vor Gericht gestanden, sie aber seinem Alkohol- und Drogenkonsum und einem Racheakt für eine Bedrohung zugeschrieben. Ein ausländerfeindliches Motiv bestritt der Mann.