Erwerbslosenparlament : Zu wenige Perspektiven

von Frank Pfaff

erstellt am 03.Nov.2017 | 20:55 Uhr

Das Erwerbslosenparlament Mecklenburg-Vorpommerns hat der Landesregierung Ignoranz gegenüber den Problemen Langzeitarbeitsloser vorgeworfen und seine Forderung nach einem Landesprogramm für öffentlich geförderte Beschäftigung untermauert. „Auch wenn der Arbeitsmarkt gut läuft, bleibt der Sockel der Langzeitarbeitslosigkeit sehr hoch. Dennoch hält es die Regierung nicht für nötig, ein eigenes Landesprogramm aufzulegen, das Perspektiven für ein geregeltes Erwerbsleben eröffnet“, beklagte Ariane Kroß, Sprecherin des Erwerbslosenbeirats, gestern nach Abschluss des 20. Erwerbslosenparlaments in Schwerin.

Nach Angaben der Arbeitsagentur Nord waren in Mecklenburg-Vorpommern Ende Oktober 23 100 Menschen länger als ein Jahr ohne Job. Das waren gut ein Drittel aller Arbeitslosen im Land.

Mecklenburg-Vorpommern sei trotz vergleichsweise hoher Arbeitslosigkeit das einzige Bundesland ohne eigenes Förderprogramm, stellte Kroß fest. Das Versprechen, sich für gute Arbeit und gute Löhne einzusetzen, dürfe nicht auf Arbeitnehmer beschränkt bleiben, die einen Job haben. „Es gibt Menschen, die aufgrund verschiedener Hemmnisse nur sehr schwer eine Anstellung in der Wirtschaft finden. Wir haben den Eindruck, dass die Politik die Sorgen und Nöte dieser Menschen ausblendet“, sagte Kroß und bemerkte zudem kritisch, dass die Landesregierung erneut keinen führenden Vertreter zu der Tagung geschickt habe. „Das spricht Bände.“

Landtagsabgeordnete von SPD, Linke und Bürger für Mecklenburg-Vorpommern stellten sich jedoch der Diskussion im Erwerbslosenparlament, das einmal im Jahr tagt und von mehr als 40 Verbänden, Vereinen und Organisationen getragen wird. Nach Meinung von Henning Foerster von der Linksfraktion besteht inzwischen breiter Konsens, dass öffentlich geförderte Beschäftigung ein Instrument zur Integration Langzeitarbeitsloser sein könne. Statt Arbeitslosigkeit solle durch einen anderen Einsatz der staatlichen Mittel Arbeit im Interesse der Allgemeinheit finanziert werden.

Auch der Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Friedrich Wilhelm Bluschke, forderte mehr Integrationsangebote für Langzeitarbeitslose, um ihnen Teilhabe und soziale Sicherheit zu ermöglichen. Je länger sie arbeitslos seien, umso schwieriger seien ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und desto häufiger zeigten sich auch gesundheitliche Auswirkungen bei den Betroffenen.

Hoffnung setzt Bluschke auf das von Bund und EU finanzierte Programm „Bürgerarbeit“, das nach Angaben des Erwerbslosenbeirates in MV bislang aber nur schleppend in Gang kommt. Laut Wirtschaftsministerium stehen in diesem Jahr Fördermittel für 200 Stellen zur Verfügung, im Jahr 2018 dann für 500.