Risiko Behandlungsfehler : Zu wenig Routine bei Brustkrebs-OPs

Es ist eine Binsenwahrheit: Übung macht den Meister. Das gilt für den Friseur genauso wie für den Tischler oder für den Operateur. Nur wer immer wieder die Gelegenheit hat, einen bestimmten Hand- oder operativen Eingriff auszuführen, erwirbt die dafür erforderliche Routine, aber auch das Wissen, wie bei unvorhergesehenen Komplikationen gehandelt werden muss.

Und: Die Arbeit geht schneller von der Hand. Im Falle einer Operation ist diese und damit auch die Narkosedauer also kürzer – die Risiken für den Patienten sinken. Das ist in seinem Sinne. Denn natürlich möchte jeder bestmöglich behandelt und wieder vollständig gesund werden.

Nur: Jeder – oder doch zumindest fast jeder – weiß auch am liebsten seine Familie oder andere ihm nahestehende Menschen in der Nähe, wenn er sich einem schweren Eingriff unterziehen muss. Deshalb entscheiden sich viele bei einer planbaren Operation nach wie vor für das kleine Krankenhaus in der Nähe – um den Preis, dass das Team im OP dort so gut wie keine Erfahrung mit dem jeweiligen Krankheitsbild hat. So wird in jedem vierten Krankenhaus in Deutschland seltener als achtmal pro Jahr eine Frau mit Brustkrebs operiert. Dass das nicht immer gutgeht, liegt auf der Hand. Die Politik will dem Problem mit einer Mindestmengenregelung beikommen.

Derzeit gibt es für sieben Krankheitsbereiche gesetzliche Regeln, welche Zahl von Fällen eine Klinik mindestens vorweisen muss: Bei Lebertransplantationen sollten mindestens 20 Operationen pro Krankenhaus und Jahr erfolgen, bei Nierentransplantationen 25, bei schwierigen Eingriffen an der Speiseröhre oder an der Bauchspeicheldrüse je zehn. Für Stammzell-transplantationen liegt das geforderte Minimum bei 25, beim Kniegelenkersatz bei 50 und bei der Versorgung von Früh- und Neugeborenen bei 14. Werden diese Mindestmengen in einem Krankenhaus nicht erreicht, dürfte die entsprechende Versorgungsleistung dort eigentlich nicht mehr angeboten werden.

Tatsächlich aber passiert nichts – denn nichts ist unpopulärer, als Veränderungen an der Krankenhauslandschaft vorzunehmen. Doch die muss es geben, wenn die Patienten nicht auf der Strecke bleiben sollen. Das heißt nicht, das kleine Krankenhaus um die Ecke zu schließen – man könnte es aber beispielsweise mit mehr Kompetenzen auch für die niedergelassene Versorgung ausstatten. Größere Kliniken dagegen sollten sich spezialisieren – auf das, was sie wirklich gut können.

Bis es so weit ist, müssen Patienten vor planbaren Operationen bei ihrem Krankenhausarzt nachfragen – nach Behandlungszahlen und -ergebnissen. Ansonsten kann es ihnen passieren, dass sie in diesem Jahr erst der dritte Krebspatient ihres Chirurgen sind – und das kann niemand ernsthaft wollen.