Rostock : Zoll findet im Rostocker Hafen mehr als 60.000 Zigaretten

Zöllner einer mobilen Kontrolleinheit haben im Rostocker Hafen in einem Auto 60.580 Zigaretten entdeckt. Wie das Hauptzollamt Stralsund am Montag berichtete, seien die Zigaretten in einem extra dafür hergerichteten doppelten Fahrzeugboden sowie in bauartbedingten Hohlräumen der Seitenverkleidung versteckt gewesen. Der verhinderte Steuerschaden betrage rund 10.900 Euro. Gegen die beiden Insassen des Autos, die nach Schweden fahren wollten, sei ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet worden.

