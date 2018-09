Mecklenburg-Vorpommern : Zoll fahndet nach Mindestlohnbetrügern

Der Zoll in Mecklenburg-Vorpommern geht verstärkt gegen Mindestlohnbetrüger vor.

von svz.de

12. September 2018, 20:45 Uhr

Am Mittwoch wurden unter anderem Einzelhandelsunternehmen und Gaststätten in einem Einkaufszentrum in Stralsund und in der Innenstadt von Greifswald kontrolliert. Die Kontrollen sind Teil einer bundesweiten Aktion, an der rund 6000 Zöllner beteiligt sind. Die Ergebnisse der Kontrollen will das Hauptzollamt Stralsund Anfang nächster Woche bekanntgeben.

Branchen wie das Baugewerbe und die Gastronomie stehen immer wieder im Verdacht, den Mindestlohn von 8,84 Euro zu unterlaufen. Bei den Kontrollen werden Mitarbeiter nach ihrem Einkommen gefragt und dies mit den Gehaltsunterlagen der Firmen abgeglichen.