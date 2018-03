Termine-Top-5 : Woodstock, Lessing und Dirnen

Highlights aus unserer Event-Datenbank

von svz.de

09. März 2018, 20:00 Uhr

Woodstock-Legende Samstag in Güstrow

Creedence Clearwater Revived feat. Johnnie Guitar Williamson sind nach einer äußerst erfolgreichen Jubiläums-Tour 2017 erneut auf Tournee in Deutschland. Samstagabend treten die Kult-Rocker in Güstrow auf.

Musik von Simon & Garfunkel im Festspielhaus

Klanglich kaum vom Original zu unterscheiden ist das schottische Duo Bookends, das Musik von Simon & Garfunkel in Wittenberge präsentieren wird. Begleitet werden die beiden Ausnahmemusiker Dan Haynes und Pete Richard vom Leo String Quartet.

Die junge Generation im Religionskonflikt

In dem in Schwerin aufgeführten Theaterstück „Nathans Kinder“ steht die junge Generation und ihr Versuch im Mittelpunkt, in dem verworrenen Religionskonflikt eine eigene Position zu finden.

Frühlingskonzert in Parchim

Das Landespolizeiorchester Schwerin lädt zu seinem traditionellen Frühlingskonzert ein. Begeben Sie sich auf eine musikalische Reise in den Frühling und genießen Sie ein vielseitiges musikalisches Programm.

Das Bühnenstück „Dirnenlied“

In Rostock wird eine Kriminalkomödie aus den wilden 20ern von Anne Clausen präsentiert, ein Soloabend für eine undämliche Dame mit Dürten Thielk.

