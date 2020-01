Wolgast: Unbekannte setzen Autos in Brand

von Winfried Wagner

22. Januar 2020, 12:48 Uhr

Nach zwei Autobränden innerhalb kurzer Zeit in Wolgast fahndet die Polizei nach den Brandstiftern. Ein Zusammenhang zwischen den Fällen wird geprüft, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Anklam sagte. Das letzte Feuer war in der Nacht zu Mittwoch im hinteren Teil eines Autos in einem Wohngebiet im Nordosten von Wolgast gelegt worden, sodass ein Totalschaden entstand und auch eine benachbarte Hauswand beschädigt wurde.

Erst in der Nacht zu Sonntag hatte ein Auto in einer Nachbarstraße Feuer gefangen und war ausgebrannt. Auch ein möglicher Zusammenhang mit weiteren Brandstiftungen bei Abfall- und Recyclingtonnen in Wolgast werde untersucht. Ein politischer Hintergrund werde bei den Autofällen nicht vermutet, ein anderes Motiv sei noch nicht bekannt.