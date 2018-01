MV auf der Grünen Woche Berlin : Wo es nach mehr schmeckt

70 Aussteller präsentieren die Vielfalt von MV – Pommersches Sushi, Schäferriehmen und 500 Jahre altes Getreide

von Katja Müller

21. Januar 2018, 20:45 Uhr

Es schmeckt gut. Frisch. Herb. Nach Meer. Recht vielfältig sind die Antworten auf die Frage, wie Mecklenburg-Vorpommern schmeckt. 70 Unternehmen präsentieren ihre Produkte während der 83. Internationalen Grünen Woche in Berlin auf knapp 1800 Quadratmetern in der Mecklenburg-Vorpommern-Halle. Darunter viele Bekannte Gesichter wie Jörg Reichau. Der Bäckermeister vom Stettiner Haff hat auch in diesem Jahr eine Neuheit im Gepäck: die Urkruste.

„Trotz traditionellen Handwerks setzen wir auf neue Ideen, sind gern mal kreativ und backen jetzt mit 500 Jahre zurück gezüchtetem Getreide“, erklärt der Grambiner. Der Weizen für sein Brot enthält ausschließlich Ur-Gluten. Der sogenannte 2ab-Weizen sei für viele besser verträglich und frei von D-Gluten, das für Unverträglichkeiten sorgt. Für die Würze und eine bessere Konsistenz hat der Bäckermeister Lupinen und Backerbsen mit in den Teig gegeben. „Auf den ersten Blick ist es etwas gelblicher als normales Weizenbrot, aber schön würzig. Schmeckt“, sagt Regina Schulz. Die Neubrandenburgerin testet sich durch die Auslage bei Bäcker Reichau und ist überzeugt: „Es ist wieder eine gute Mischung, die hier unser Land präsentiert.“ Denn unweit der Brot-Auslage ist das Blöken von Schafen zu hören. Zu sehen sind keine.

„Die Geräusche sind vom Band“, erklärt Sven Krüger. Gemeinsam mit seinem Bruder Maik Ahrens rührt er die Werbetrommel für Basedow. „Da müssen Sie hin. Das müssen Sie gesehen haben“, erklärt der Betreiber des „Alten Schafstalls“ einer Besucherin und lässt keine Gelegenheit aus, seine frische Lammsalami anzubieten.

Ebenso wie die hauseigene Wurst-Kreation: den Schäferriehmen. Aber nicht nur Herzhaftes vom Schaf, sondern auch reichlich Duftendes aus Schafsmilch wie Seifen und Cremes mit Sanddorn haben die Brüder dabei. „Wir wollen hier nicht vordergründig unsere Produkte verkaufen, sondern Basedow bekannt machen.“

Mit seinen Pommerschen Tapas hat Unternehmer André Domke das bereits geschafft. Das sechsköpfige Team von Domke Fisch aus dem Seebad Ahlbeck präsentiert bereits zum fünften Mal die eigenen Fischkreationen von „Schmusedom“ auf der Grünen Woche. „Alles mit viel Liebe von der Insel“, erklärt Firmenchef André Domke. Auch diesmal hat er neue Ideen in der Auslage: Pommersches Sushi und über dem Holz von alten Whiskyfässern geräucherte Garnelen. Domkes setzen auf traditionelles Handwerk, frische Ware und eine große Portion Kreativität.

Zur 83. Auflage bis 28. Januar sind mehr als 1600 Anbieter aus rund 65 Ländern dabei. Experten und Politiker diskutieren Fragen von Landwirtschaft und Ernährung in zahlreichen Kongressen, Foren, Podiumsrunden und Seminaren. Geöffnet ist die Messe von 10 bis 18 Uhr, am 26. Januar bis 20 Uhr. Ein Tagesticket kostet 15 Euro, ermäßigt zehn.

„Wir sind bei der Grünen Woche, um uns und die Neuheiten zu präsentieren. Es geht nicht darum, schwarze Zahlen auf einer Messe zu schreiben", sagt er mit Blick auf die Standgebühren und den großen Aufwand im Vorfeld. „Wir möchten den Besuchern zeigen, wie schön MV ist und wie gut es schmeckt“, betont er.

Besonders dankbar ist er in diesem Jahr für das Gesamtkonzept: „Das Landwirtschaftsministerium hat ein super Programm auf die Beine gestellt. Hier ist stets was los und die Gäste sind sichtlich bezaubert, die Stimmung ist gut. Was wollen wir mehr“, sagt André Domke.

Auf die Frage nach dem „mehr“, hat Tobias Blömer, Vorsitzender des Agrarmarketingvereins MV, eine klare Antwort: „Wir wünschen uns, dass der Verbraucher die Produkte, die hier im Land produziert werden, mehr wertschätzt.“ Die Grüne Woche sei eine gute Möglichkeit, dem Verbraucher das Handwerk und die Produkte näherzubringen. „Es gibt keine bessere Möglichkeit, so viele Menschen in zehn Tagen zu erreichen“, fügt Tobias Blömer hinzu.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD), der den Ländertag am Sonnabend gemeinsam mit Tobias Blömer, Rolf Christiansen,dem Gastgeber-Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, und Landesbauernpräsident Detlef Kureck eröffnete, hat klare Vorstellungen: „Es werden rund 400 000 Besucher erwartet und ich hoffe, dass möglichst viele auch unsere Halle ansteuern. Sie ist die Schönste“, betonte Backhaus. Beim Rundgang überzeugte er sich von den Besonderheiten der Aussteller. Auf die Frage, wie für ihn MV schmeckt, sagt er klar: „Nach Frische und mehr.“