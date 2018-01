Jagd in MV : Wildschweine-Strecke deutlich erhöht

Jäger in MV schießen mehr Schwarzwild. Kritik an massivem Mais- und Rapsanbau

von Torsten Roth

19. Januar 2018, 05:00 Uhr

Unter Beschuss: Eineinhalb Monate nach dem Start des Sofortprogramms des Landes zur Bekämpfung der Schweinepest hat die Jagdstrecke von Wildschweinen in MV deutlich zugenommen. Seit Beginn des Jagdjahres Anfang April waren bis Ende vergangenen Jahres allein auf der landeseigenen jagdbaren Fläche 7080 Schweine geschossen worden – 1077 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, ermittelte die Landesforstanstalt in Malchin. Die Landesjagd macht etwa ein Zehntel der Revierfläche in MV aus. Auf allen Jagdflächen der Landesforstverwaltung sei die Schweinestrecke deutlich gestiegen, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Ein Trend auch in privaten Jagdrevieren: „Es wird derzeit extrem viel gejagt“, erklärte Wilfried Röpert, Vizepräsident des Landesjagdverbandes MV: Gegenwärtig seien jedes Wochenende Drückjagden angesetzt, auch in der Woche.

Das Land hatte Anfang Dezember einen Zwei-Millionen-Euro-Fonds gegen die sich in Europa ausbreitende Afrikanische Schweinepest aufgelegt. So zahlt das Land Jägern u. a. beim Abschuss eines Frischlings, einer älteren nicht führenden Bache oder beim Fund eines kranken oder verendeten Wildschweins jeweils 25 Euro. Mit dem Programm soll die Strecke auf jährlich 80 000 Stück Schwarzwild erhöht und der stark vergrößerte Schweinebestand verkleinert werden. Außerdem war das sonst ab 11. Januar geltende Drückjagdverbot ausgesetzt worden.

Betrieb im Revier: Vor allem in den Bestand der Bachen werde derzeit „massiv eingegriffen“, meinte Röpert. Der Verbandsvize wies die Kritik einzelner Jäger zurück, die die Jagd wegen des hohen Aufwandes bei niedrigen Fleischpreise einstellen wollten. 8,50 Euro je Tier für die Trichinenschau, 7 Euro für einen Schuss bleifreie Munition, dazu Fahrkosten: 25 Euro Pürzelprämie deckten den Aufwand kaum, meinte Röpert. Die Jäger im Land seien sich dennoch „ihrer Verantwortung bewusst“ und bemüht, den Wildschweinbestand deutlich zu reduzieren.

Die Abschuss-Prämie steht bei den Grünen in der Kritik: Es geb Zweifel daran, dass mit der Prämie die Seuche aufzuhalten sei, kritisierte die agrarpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen in MV, Claudia Schulz: „Die Abschussprämie ist nur Aktionismus, der keinen Effekt haben wird.“ Die Probleme der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest und der viel zu hohen Wildschwein-Bestände seien hausgemacht, kritisierte Schulz Versäumnisse der Jäger und Landwirte in der Vergangenheit. Die verpflichtende Aufgabe der Jagd, die Wildbestände den landschaftlichen und landeskulturellen Erfordernissen anzupassen, sei nicht erfüllt worden. Zudem habe der großflächige Anbau von energiereichen Pflanzen wie Raps und vor allem Mais die Ausbreitung der Schweine begünstigt. Vize Röpert wies die Vorwürfe an die Jägerschaft zurück: Solange immer mehr Raps und Mais auf großen Feldern angebaut werde und Schneisen fehlten, sei die Schwarzwildjagd deutlich erschwert. Ein 150-Hektar-Schlag mit Mais – da komme keine Sau mehr raus. Das Futterangebot sei zu groß.