Heute im landtag : Wiedersehen mit dem Wolf

von Uwe Reißenweber

23. September 2020, 17:18 Uhr

So manch einer wird ihn im Parlament schon schmerzlich vermisst haben – jetzt ist er wieder da: der Wolf. Die CDU hat eine Aussprache zur Zukunft der Weidetierhaltung beantragt, Isegrimm wird da nicht fehlen. Außerdem geht es um den zweigleisigen Ausbau der Bahn-Verbindung Lübeck-Hagenow/Land-Stralsund, um die Anhörungsreihe „Jung sein in MV“ und auf Antrag der Linken um die Sicherheit an Badestellen. Und die AfD will alle Corona-Verbote abschaffen.