Bisher 20 Badetote : Wieder Tote bei Badeunfällen

Bei großer Hitze kühlen sich Tausende Urlauber gern in der Ostsee und den Binnenseen in Mecklenburg-Vorpommern ab. Doch immer wieder birgt dies auch Gefahren: 2018 gab es bereits 20 Tote bei Badeunfällen. Zwei Männer starben am Dienstag.

von Winfried Wagner

08. August 2018, 09:14 Uhr

Bei Badeunfällen sind in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben der Wasserschutzpolizei 2018 bislang schon 20 Menschen ums Leben gekommen. Zuletzt starben am Dienstag bei zwei Vorfällen bei großer Hitze am Dienstag in Vorpommern zwei Urlauber, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Rostock erklärte. Im Vorjahr hatte die Wasserschutzpolizei - auch wegen des verregneten Sommers - elf Tote bei Badeunfällen registriert.

Am Dienstag war auf dem Stettiner Haff bei Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) ein Urlauber aus Baden-Württemberg mit einer Luftmatratze unterwegs. Plötzlich habe dieser um Hilfe gerufen. Andere Badegäste zogen den Mann an Land, wo er aber bewusstlos wurde. Trotz Versuchen, den Mann wiederzubeleben, konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Die Todesursache war zunächst unklar.

Ein Rentner aus Potsdam kam beim Baden in der Ostsee im Südosten der Insel Rügen ums Leben. Der 78-Jährige war von Badegästen leblos bei Lobbe nahe Mönchgut im Wasser treibend gesehen und geborgen worden.

Mehrere Versuche von Rettungskräften, den Mann wiederzubeleben, scheiterten. Der Urlauber starb noch im Rettungswagen. Die genaue Todesursache und die Umstände des Badeausfluges waren zunächst unklar.

Obduktion: Siebenjähriger aus Ferienlager ist ertrunken

Der siebenjährige Junge, der am Wochenende bei einem Badeausflug im Ferienlager bei Tessin (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen ist, ist ertrunken. Das habe die Obduktion des toten Kindes ergeben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock am Mittwoch sagte. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es nicht. Es liefen aber noch weitere Untersuchungen.

Der Junge war am Sonntagnachmittag mit seiner Ferienlagergruppe baden gegangen. Taucher fanden den Leichnam des Siebenjährigen am Montagvormittag in einem kleinen See bei Thelkow, wo das Ferienlager stattfand. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob Aufsichtspflichten im Lager verletzt wurden. Der Junge konnte nach Angaben der Polizei nicht schwimmen.

An dem Ferienlager hatten insgesamt 44 Kinder teilgenommen. Alle Angehörigen und die Gruppe würden seelsorgerisch betreut, hieß es.

Die betroffene Familie stamme dem Landkreis Nordwestmecklenburg.