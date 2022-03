Mecklenburgische Seenplatte : Wieder Feuer in Mehrfamilienhaus: Brandserie

In der Neubrandenburger Oststadt brennt es wiederholt. Diesmal entsteht im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Es könnte einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen geben.

Die Polizei in Neubrandenburg fahndet nach Brandstiftern, die in den vergangenen Tagen mehrere Kellerbrände in der Oststadt gelegt haben. Zuletzt brannte es am Dienstagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses, so dass ein Schaden von geschätzt etwa 100.000 Euro entstand, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Im Umfeld der Straße hatte es in den ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.