Leserumfrage : Wie zufrieden sind Sie mit unserer Berichterstattung?

Die Mächtigsten der Welt, zehntausende Demonstranten und fast 20000 Polizisten kamen zum G20-Gipfel in Hamburg. Als Leser haben Sie sicherlich unsere täglichen Sonderseiten dazu gelesen. "Das Weltgeschehen auf ein noch verständlicheres Maß einordnen und somit die Auswirkungen für Mecklenburg-Vorpommern tiefgründiger beleuchten.", viele Leser haben sich genau dies von uns gewünscht.



Damit wir noch zielgerichteter auf Ihr regionales Informationsbedürfnis eingehen können, bitten wir Sie um einen kurzen Moment Ihrer Zeit, um an unserer Umfrage teilzunehmen. Was ist Ihre Meinung? War die Berichterstattung angemessen und wie können wir noch besser werden?

erstellt am 07.Jul.2017 | 18:36 Uhr